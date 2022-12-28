Газинский: Надеялся попасть в «Сочи», но там сказали, что у них есть свои футболисты

Полузащит «Урала»признался, что после ухода из «Краснодара» хотел перейти в

«Я надеялся попасть в "Сочи", потому что рядом с домом. Хотелось, чтобы семья не переезжала. Садики, родители… В "Сочи" ответили, что у них есть свои футболисты. Ну ладно.

Потом появился вариант с ЦСКА. Понятно, что этот вариант был для меня интересным. Я даже прошел медобследование, но потом попросили подождать.

Проходит день, два, пять, десять. Я понимаю, что уже нет времени и нужно принимать решение. Сезон начался», — приводит слова Газинского «Чемпионат».

В текущем сезоне Газинский провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.