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    «Севилья» разгромила «Хувентуд» в Кубке Испании

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Севилья Эспаньол Вальядолид Реал Сосьедад Осасуна
    В матче 2-го раунда Кубка Испании «Севилья» одержала выездную победу над «Хувентуд Торремолинос» со счетом 3:0.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    Счет на 31-й минуте открыл Карлос Альварес. На 57-й минуте хозяева забили автогол — мяч в ворота срезал Даниэль Фернандес.

    А на 92-й минуте Жоан Жордан установил окончательный результат.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Juventud Torremolinos CF — Севилья 0:3
    Голы: 0:1 Carlos Alvarez (31'), 0:2 D.Fernandez (автогол) (57'), 0:3 Жоан Жордан (90 + 2')

    В других матчах дня «Эспаньол» на выезде одолел «Атлетико Пасо» (1:0), «Вальядолид» в гостях разгромил «Аренас» (5:1), «Осасуна» победила «Арнедо» (3:1), а «Реал Сосьедад» забил пять безответных мячей «Кория».

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