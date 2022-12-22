«Севилья» разгромила «Хувентуд» в Кубке Испании

В матче 2-го раунда Кубка Испанииодержала выездную победу надсо счетом 3:0.

Счет на 31-й минуте открыл Карлос Альварес. На 57-й минуте хозяева забили автогол — мяч в ворота срезал Даниэль Фернандес.

А на 92-й минуте Жоан Жордан установил окончательный результат.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Juventud Torremolinos CF — Севилья 0:3 Голы: 0:1 Carlos Alvarez (31'), 0:2 D.Fernandez (автогол) (57'), 0:3 Жоан Жордан (90 + 2')

В других матчах дня «Эспаньол» на выезде одолел «Атлетико Пасо» (1:0), «Вальядолид» в гостях разгромил «Аренас» (5:1), «Осасуна» победила «Арнедо» (3:1), а «Реал Сосьедад» забил пять безответных мячей «Кория».