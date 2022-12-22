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    СМИ: «Монца» интересовалась Дзюбой

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    По данным Sport24, Монца Сильвио Берлускони активно следила за Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Российский нападающий и его представители дали понять, что в качестве продолжения карьеры рассматривает предложения только из РПЛ. На данный момент итальянские клубы не интересуются Дзюбой», — сообщили в Sport24, ссылаясь на свой источник.

    Напомним, что последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор». Игрок и клуб прекратили сотрудничество осенью этого года.

    В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 4 матчах Суперлиги Турции и забил гол. Также у него один матч в Кубке страны.

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