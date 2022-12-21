Луи ван Гал заявил о готовности возглавить сборную Португалии

Бывший главный тренер сборной Нидерландовзаявил, что готов рассмотреть предложение возглавить национальную команду Португалии.

«Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это все, что я могу сказать», — приводит слова ван Гала Goal.

На чемпионате мира в Катаре ван Гал со сборной Нидерландов дошел до 1/4 финала, где его команда по пенальти уступила сборной Аргентины. По окончании ЧМ-2022 место 71-летнего специалиста у руля сборной Нидерландов занял Рональд Куман.

Сборная Португалии также завершила выступление в турнире на стадии четвертьфиналов, проиграв Марокко (0:1). Фернаду Сантуш, возглавлявший португальскую команду с 2014 года, также ушел в отставку.