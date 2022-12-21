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    Луи ван Гал заявил о готовности возглавить сборную Португалии

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    Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заявил, что готов рассмотреть предложение возглавить национальную команду Португалии.

    Луи ван Гал
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    Луи ван Гал

    «Я снова на пенсии. Но если мне позвонят из сборной Португалии, я их выслушаю. Это все, что я могу сказать», — приводит слова ван Гала Goal.

    На чемпионате мира в Катаре ван Гал со сборной Нидерландов дошел до 1/4 финала, где его команда по пенальти уступила сборной Аргентины. По окончании ЧМ-2022 место 71-летнего специалиста у руля сборной Нидерландов занял Рональд Куман.

    Сборная Португалии также завершила выступление в турнире на стадии четвертьфиналов, проиграв Марокко (0:1). Фернаду Сантуш, возглавлявший португальскую команду с 2014 года, также ушел в отставку.

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