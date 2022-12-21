Шунин о поведении Мартинеса: Я за то, чтобы уверенно отбить пенальти, а потом уже танцевать

Голкипер «Динамо»высказался о поведении вратаря сборной Аргентиныво время серии пенальти в финальном матче чемпионата мира против Франции.

«Наверное, скоро никто и не вспомнит, как Мартинес вывел соперника из себя. Важно, чтобы ему это не мешало. Иногда бывает, что хочешь помешать сопернику, а вредишь себе: пропадает концентрация.

Нужно быть честным по отношению к себе, партнерам, соперникам, а не переходить грань, не говорить гадости, как когда‑то сказал Матерацци Зидану, и это превратилось в удар головой в грудь.

Я за то, чтобы быть спокойным, подойти и уверенно отбить пенальти. А потом уже можно эмоционировать и танцевать, как это делал Мартинес», — приводит слова Шунина Sport24.

Напомним, Мартинес был признан лучшим вратарем ЧМ‑2022.