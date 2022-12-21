Шипулин о финале ЧМ-2022: «Хотелось, чтобы Месси показал хороший результат и ушел на победной ноте»

«Финал я смотрел, более того, потом еще пересматривал. Думаю, для многих это один из лучших финалов чемпионата мира. Напряжение было до последней капли, и команды были равны.
Хотя вначале мы видели, что сборная Франции уступала, но потом каким-то невероятным образом она сумела сравнять счет. И, конечно, эта серия пенальти, решившая судьбу матча, была великолепной.
Болел за красивый футбол, у меня нет фаворитов. Я не большой болельщик, я болел за красивые моменты.
Наверное, больше хотелось, чтобы Месси в своих последних играх [на чемпионатах мира] показал хороший результат и ушел [в будущем] на победной ноте», — сказал Шипулин ТАСС.