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    Лионель Месси и Хулиан АльваресАргентина — Франция 3:3 (4:2 по пенальти). Онлайн
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    Льорис высказался после поражения в финале ЧМ

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    Вратарь сборной Франции Угол Льорис прокомментировал поражение от сборной Аргентины (3:3, 3:4 П) в финале чемпионата мира.

    Угол Льорис
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    Угол Льорис

    «Это болезненная история, которая в любом случае заканчивается болезненно. Это правда, что мы пропустили в первом тайме, допустив большое количество технического брака. Мы не выигрывали дуэли, это усложнило нам игру.

    Счет 2:0 был логичным. В середине второго тайма у нас был взрыв таланта Килиана, и мы вернулись в игру, сделав счет 2:2. Это было похоже на боксерский поединок, удар за ударом», — цитирует Льориса RMC Sport.

    Франция провела второй финал на мундиале подряд и могла выиграть свой второй подряд трофей.

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