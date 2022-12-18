Льорис высказался после поражения в финале ЧМ

Вратарь сборной Франциипрокомментировал поражение от сборной Аргентины (3:3, 3:4 П) в финале чемпионата мира.

«Это болезненная история, которая в любом случае заканчивается болезненно. Это правда, что мы пропустили в первом тайме, допустив большое количество технического брака. Мы не выигрывали дуэли, это усложнило нам игру.

Счет 2:0 был логичным. В середине второго тайма у нас был взрыв таланта Килиана, и мы вернулись в игру, сделав счет 2:2. Это было похоже на боксерский поединок, удар за ударом», — цитирует Льориса RMC Sport.

Франция провела второй финал на мундиале подряд и могла выиграть свой второй подряд трофей.