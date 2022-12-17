Роналдиньо: Такая цельная команда как Марокко должна была пройти далеко

Легенда бразильского футболаобъяснил успех сборной Марокко и провал Германии, Бельгии и Испании на ЧМ в Катаре.

«Почему провалились Германия, Бельгия и Испания? Просто они были хуже. В спорте за былые заслуги или яркие вывески награды не раздают.

Кто больше всего удивил? Намекаете на Марокко? А как по мне, это было вполне логично.

Такая цельная команда должна была пройти далеко», — приводит слова Роналдиньо Российская газета.

Сборные Бельгии и Германии не смогли выйти из группы на чемпионате мира в Катаре. Сборная Испании проиграла Марокко в 1/8 финала.

Марокканская сборная сыграет с Хорватией в матче за третье место на ЧМ 17 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск.