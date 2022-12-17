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    «Интер» обменялся голами с «Бетисом»

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    Испанский «Бетис» на своем поле сыграл вничью с миланским «Интером» (1:1) в товарищеском матче, который прошел на арене «Бенито Вильямарин» в Севилье.

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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Бетис — Интер 1:1
    Голы: 1:0 Хуанми (84'), 1:1 Маттео Дармиан (85') Бетис: Клаудио Браво, Айтор Руйбаль (Фран Дельгадо, 79'), Луис Фелипе (Antonio Marchena, 66'), Виктор Руис (Эдгар Гонсалес, 46'), Алекс Морено (Хуан Миранда, 66'), Андрес Гуардадо (Quique Fernandez, 66'), Daniel Perez Guerrero (Felix Marti Garreta, 46'), Луис Энрике (Хуанми, 46'), Набиль Фекир (Лоренсо Морон, 79'), Родриго Эрнандес (Хоакин, 66'), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 66') Интер: Эдин Джеко (Dennis Curatolo, 90'), Генрих Мхитарян, Робин Гозенс (Федерико Димарко, 62'), Роберто Гальярдини (Кристьян Аслани, 62'), Хакан Чалханоглу (Valentin Carboni, 78'), Николо Барелла (Aleksandar Stankovic, 90'), Рауль Белланова (Маттео Дармиан, 62'), Алессандро Бастони (Алессандро Фонтанароза, 90'), Франческо Ачерби, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович (Габриэль Бразау, 78')
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