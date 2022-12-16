Мартинес: Азар хочет добиться успеха в «Реале»

Бывший главный тренер сборной Бельгиирассказал о желанииостаться в мадридском

«Чего хочет Азар, так это показать болельщикам "Реала" свою лучшую версию. Он не тот игрок, который нуждается в переезде в другую лигу, он хочет добиться успеха в этом клубе.

Я знаю, насколько трудными были последние два года для Эдена на клубном уровне. У него было много времени, чтобы обо всем подумать.

Он хочет добиться успеха в нынешнем клубе.

Это нелегко, потому что никуда не деться от постороннего шума и собственных сомнений, учитывая, что ты не играешь каждую неделю.

Азар — уникальный футболист, который вывел десятый номер на новый уровень.

Мы не спорили о том, должен ли он быть в сборной Бельгии [на чемпионате мира]», — сказал Мартинес Cadena SER.