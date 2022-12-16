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    Мартинес: Азар хочет добиться успеха в «Реале»

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    Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о желании Эдена Азара остаться в мадридском «Реале».

    Эден Азар
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    Эден Азар

    «Чего хочет Азар, так это показать болельщикам "Реала" свою лучшую версию. Он не тот игрок, который нуждается в переезде в другую лигу, он хочет добиться успеха в этом клубе.

    Я знаю, насколько трудными были последние два года для Эдена на клубном уровне. У него было много времени, чтобы обо всем подумать.

    Он хочет добиться успеха в нынешнем клубе.

    Это нелегко, потому что никуда не деться от постороннего шума и собственных сомнений, учитывая, что ты не играешь каждую неделю.

    Азар — уникальный футболист, который вывел десятый номер на новый уровень.

    Мы не спорили о том, должен ли он быть в сборной Бельгии [на чемпионате мира]», — сказал Мартинес Cadena SER.

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