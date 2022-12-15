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    Романо: Тренер Португалии Сантуш отправлен в отставку

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    Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, тренер Фернанду Сантуш покинул пост наставника сборной Португалии.

    Фернанду Сантуш
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    Фернанду Сантуш

    «Фернанду Сантуш больше не является главным тренером сборной Португалии. Решение было принято после чемпионата мира. Португалия назначит нового главного тренера в ближайшие недели», — написал Романо в Twitter.

    Сантуш возглавлял команду Португалии с 2014. Года в 2016 году португальцы под его руководством выиграли Евро, а спустя 3 года стали победителями Лиги нацией УЕФА.

    На чемпионате мира в Катаре Португалия дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Марокко 0:1.

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