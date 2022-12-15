Романо: Тренер Португалии Сантуш отправлен в отставку

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, тренерпокинул пост наставника сборной Португалии.

«Фернанду Сантуш больше не является главным тренером сборной Португалии. Решение было принято после чемпионата мира. Португалия назначит нового главного тренера в ближайшие недели», — написал Романо в Twitter.

Сантуш возглавлял команду Португалии с 2014. Года в 2016 году португальцы под его руководством выиграли Евро, а спустя 3 года стали победителями Лиги нацией УЕФА.

На чемпионате мира в Катаре Португалия дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Марокко 0:1.