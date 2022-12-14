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    Хави: Жаль, что Хамес играл за «Реал», а не за «Барселону»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высоко отозвался об игровых качествах колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

    Хамес Родригес
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    Хамес Родригес

    В 2014 году после чемпионата мира колумбиец перешел в «Реал». Сейчас Хамес выступает за греческий «Олимпиакос» после того, как провел время в «Аль-Райяне» в Катаре.

    «Хамес обладал классом и талантом, мог изменить ситуацию. Он способен забивать потрясающие голы с коротких и дальних дистанций, и у него великолепная левая нога.

    Жаль, что он играл за "Реал", а не за "Барселону"!», — сказал Хави El Español.

    В составе «Реала» колумбийский плеймейкер дважды выигрывал Лигу чемпионов (2015/2016 и 2016/2017), а также два титула Ла Лиги, два Суперкубка Европы, два выигранных Клубных чемпионата мира и Суперкубок Испании.

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    • Помимо Хамеса Родригеса, Хави Эрнандес также упомянул других игроков, таких как Диего Форлан:

    «Я всегда хотел подписать его в "Барсу", потому что у него есть талант, качество и индивидуальность, победоносный характер, и он доминировал в статистике во всем: забивал правой, левой и головой, блистал скоростью и талантом.

    Для меня он звезда мирового масштаба. Дуэт с Левандовским? Было бы неплохо», — сказал тренер.

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