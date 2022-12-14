Вальбуэна хочет вернуться в «Динамо»

Французский полузащитник греческого «Олимпиакоса»признался, что готов рассмотреть вариант с возвращением в московское

«Да, конечно, я хотел бы вернуться в "Динамо". У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует "Ференцварош".

Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то, что я провел там всего лишь один год. Но безумно рад, что смог помочь "Динамо" в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время», — приводит слова 38-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Вальбуэна выступал за «Динамо» в сезоне-2014/2015. В то время столичную команду тренировал Станислав Черчесов.