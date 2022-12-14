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    Вальбуэна хочет вернуться в «Динамо»

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    Французский полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна признался, что готов рассмотреть вариант с возвращением в московское «Динамо».

    Матье Вальбуэна
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    Матье Вальбуэна

    «Да, конечно, я хотел бы вернуться в "Динамо". У меня остались тесные контакты с некоторыми людьми из России. Я очень хорошо общаюсь с Черчесовым, который сейчас тренирует "Ференцварош".

  • Источник: «Челси» продолжает работать над трансфером Захаряна
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    • Остались самые положительные воспоминания о России, несмотря на то, что я провел там всего лишь один год. Но безумно рад, что смог помочь "Динамо" в достижении хороших результатов. Я очень ценю то время», — приводит слова 38-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

    Вальбуэна выступал за «Динамо» в сезоне-2014/2015. В то время столичную команду тренировал Станислав Черчесов.

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