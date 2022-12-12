Веркаутерен: Жду возвращения России в мировой футбол

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен высказался об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

«Жду возвращения России в мировой футбол. Мне всегда жаль, когда в силу каких-либо причин кто-то не может участвовать в соревнованиях.

Сейчас Россия в такой ситуации. Спорт — это для всех без исключения. Но это не мое решение», — приводит слова Веркаутерена «Чемпионат».

Российские сборные и клубы отстранены как минимум до конца сезона-2022/2023. Ранее стало известно, что национальная команда не примет участия в квалификации Евро-2024.

Напомним, ранее сообщалось, что Веркаутерен может возглавить сборную Бельгии.