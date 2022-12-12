ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Аргентины Все закончится слезами. Эмоции Месси и сборной Аргентины могут оставить их без трофея
  • 12:45
    • Агент Головина: Контактируем с европейскими клубами, но из какой лиги сказать не могу
  • 12:35
    • Защитник «Зенита» отказался переходить в «Локомотив»
  • 11:45
    • «Барселона» хочет подписать полузащитника сборной Марокко
  • 01:55
    • «Колорадо» в овертайме обыграл «Сент-Луис»
  • 20:21
    • Назначен арбитр на матч Аргентина — Хорватия
    Все новости спорта

    Веркаутерен: Жду возвращения России в мировой футбол

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Крылья Советов РПЛ Футбол России Сборная России Сборная Бельгии
    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен высказался об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах.

    Франк Веркаутерен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франк Веркаутерен

    «Жду возвращения России в мировой футбол. Мне всегда жаль, когда в силу каких-либо причин кто-то не может участвовать в соревнованиях.

    Сейчас Россия в такой ситуации. Спорт — это для всех без исключения. Но это не мое решение», — приводит слова Веркаутерена «Чемпионат».

  • Карпин: Сборная России не была бы мальчиками для битья на ЧМ-2022
  • Читайте по теме

    • Российские сборные и клубы отстранены как минимум до конца сезона-2022/2023. Ранее стало известно, что национальная команда не примет участия в квалификации Евро-2024.

    Напомним, ранее сообщалось, что Веркаутерен может возглавить сборную Бельгии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентинцы сделают выводы после неудачи бразильцев
  • Хорватия — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Победоносный марафон «Виннипега» не прервется в игре с «Вашингтоном»
  • «Виннипег» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Миннесота» возьмёт реванш?
  • «Портленд» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 3.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.54
  • Экспресс 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хорватия — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Портленд — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Риу Аве — Фаренсе
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спортинг — Маритиму
  • Футбол
  • Завтра в 23:45
    •  5.30
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Страсбург — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры