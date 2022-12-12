Радимов сравнил сборную Марокко с командой Греции образца 2004 года

Бывший полузащитник сборной Россиипрокомментировал выступление команды Марокко на ЧМ-2022.

«Чтобы сравнить сборную Марокко со сборной Греции образца 2004 года, нужно сыграть против сборной Марокко. Если рассуждать поверхностно, то обе команды во главу угла ставят оборону. И тем, и другим забить очень сложно.

Плюс у них есть хорошие фланговые защитники — у греков был Сейтаридис, прошедший через "Динамо", у Марокко есть Хакими, играющий сейчас в "ПСЖ". Также у обеих команд поставлен быстрый выход в атаку, а впереди располагается нападающий, который может забить: Харистеас у Греции и Эн‑Несери у Марокко.

Португальцам и испанцам в матчах с этой командой не хватило открытого футбола, риска. В матче против Франции Марокко себе не изменит. Криштиану Роналду сделал меньше всех касаний? Он вышел на позицию центрального нападающего — разумеется, он касался меньше всех!» — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2022 сборная Марокко 14 декабря сыграет против команды Франции. В другом матче 1/2 финала днем ранее сыграют аргентинцы и хорваты.