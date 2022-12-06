Торрес: Команда была очень стабильна, а пенальти — это лотерея

В серии послематчевых пенальти Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серджи Бускетса, а Пабло Сарабия попал в штангу.
Унаи Симон отбил лишь 1 из 4 ударов игроков команды Марокко.
«Обидное поражение, я считаю, что мы его не заслужили. Мы не смогли реализовать те моменты, что у нас были, но все равно гордимся командой и нашим тренером.
Расстроен ли я? Я не люблю говорить о подобных вещах, были случаи, когда мы играли против 12 человек. Нужно продолжать работать.
Команда была очень стабильна, а пенальти — это лотерея. Мы тренировали их, но сегодня удача была не на нашей стороне. Футбол у нас в долгу.
Конец цикла? Это больше, чем просто вылет с турнира, это поражение причинило нам боль.
Мы постараемся убедить Серджи Бускетса и других ветеранов продолжать. Мы с тренером до конца», — сказал игрок в эфире RTVE.