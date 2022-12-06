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    Роналду остался в запасе Португалии на матч с Швейцарией

    Португалия — Швейцария: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Швейцарии Сборная Португалии Португалия
    Сборные Португалии и Швейцарии объявили стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэль Геррейру, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Вильям Карвалью, Отавиу, Гонсалу Рамуш.

    Швейцария: Зоммер, Эдмилсон, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Родригез, Соу, Варгас, Шер, Шакири.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Португалии. Коэффициент на ее победу — 1.96, на успех Швейцарии — 4.92, на ничью — 3.54. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно в нашем онлайне.

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