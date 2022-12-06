Португалия — Швейцария: прогноз, составы, коэффициенты

Сборныеобъявили стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэль Геррейру, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Вильям Карвалью, Отавиу, Гонсалу Рамуш.

Швейцария: Зоммер, Эдмилсон, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Родригез, Соу, Варгас, Шер, Шакири.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Португалии. Коэффициент на ее победу — 1.96, на успех Швейцарии — 4.92, на ничью — 3.54. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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