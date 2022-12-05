Винисиус хочет разорвать контракт с Nike. Бразилец разочарован недостаточным вниманием компании

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор планирует прекратить сотрудничество с компанией Nike.

По информации Diario AS, бразилец разочарован недостаточным вниманием со стороны американской компании, из-за чего хочет расторгнуть контракт.

Винисиус был возмущен, когда узнал, что Nike решила не привлекать его к презентации новой формы сборной Бразилии, в которой в итоге участвовали Родриго и Ришарлисон.

Винисиус начал сотрудничать с Nike с 13-летнего возвраста.

На чемпионате мира в Катаре 22-летний футболист играет в бутсах Mercurial из прошлой коллекции.

Отмечается, что Винисиус исключает примирение с компанией.

Винисиус сыграл на ЧМ-2022 в двух матчах, в которых отметился результативной передачей.