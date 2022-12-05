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    Почеттино считает Мбаппе удивительным игроком и невероятным талантом

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    Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Удивительный талант, он яркий и невероятно умный. Думаю, мы очень хорошо его обучили, поэтому вы видите все мастерство, которое он сейчас демонстрирует. Может ли быть раздутое эго? Нет, для меня это неправда. Это нормально, ему всего 23 года, а он уже выиграл чемпионат мира.

    Он удивительный игрок и невероятный талант. Но проблема в том, что иногда нужно управлять собой, потому что мы говорим, что он входит в три-пять лучших игроков мира, и ему нелегко управлять собой», — цитирует специалиста Eurosport.

    Напомним, что на данный момент Мбаппе с пятью забитыми мячами занимает первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022.

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