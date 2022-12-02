Гюндоган: Очевидно, что мы все разочарованы

Полузащитник сборной Германииоценил игру команды на групповом турнире чемпионата мира-2022.

«Очевидно, что мы все разочарованы. К сожалению, мы не смогли показать свою лучшую игру во всех трех играх. Можете представить, насколько это для нас разочаровывающий, расстраивающий результат.

Следующее Евро в Германии? Сейчас сложно говорить сразу после вылета с чемпионата мира об этом турнира. Конечно, Евро-2024 будет в Германии. Это снова будет для нас, как для команды, страны, нации шанс показать себя. Но, честно, я не думаю об этом. Ведь то, что случилось сегодня, в двух прошлых играх...

В последние десять минут испанцы не играли, чтобы не пустить вас в плей-офф и сыграть с Марокко? Не могу сказать, я не смотрел параллельную игру. Они думали о себе. Думаю, мы проиграли в самом первом матче против Японии», — цитирует Гюндогана Goal.

Немцы заняли третье место в группе Е, набрав четыре очка, и вылетели из турнира.