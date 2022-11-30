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    Луис Энрике: Бразилия — явный фаворит чемпионата мира в любой год

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказал мнением о национальной команде Бразилии.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    У 52-летнего специалиста спросили, не планирует ли его команда постараться финишировать в группе Е на втором месте, чтобы избежать возможной встречи с Бразилией в четвертьфинале.

    «Это прекрасный вопрос, мы об этом думали. Но представьте: мы пытаемся стать вторыми, на 90-й минуте счет 0:0 в обоих матчах, а за 15 секунд до конца забивают и Япония, и Коста-Рика. Вы рискнули — и вы вылетели.

    Или представьте, что Германия выигрывает 5:0, мы играем на ничью, но Япония забивает — и мы вылетаем.

    Если вы считаете себя хорошей командой и намереваетесь пройти весь путь до финала, нет смысла становиться вторыми.

    Мы хотим стать первыми. Если придется сыграть с Бразилией в четвертьфинале — отлично, сыграем. Но делить шкуру неубитого медведя мы не станем

    Бразилия — сила мирового масштаба, явный фаворит чемпионата мира в любой год. Она и сейчас будет в числе фаворитов, там достаточно и индивидуального, и коллективного мастерства.

    Но никаких сюрпризов пока не вижу. Я смотрю на рейтинг ФИФА и вижу, что большинство фаворитов находится в топ-10», — сказал Энрике ESPN.

    Пентакампеоны досрочно вышли в плей-офф после побед над Сербией (2:0) и Швейцарией (1:0). В 3-м туре команда Тите сыграет с Камеруном.

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