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    Энрике рассказал о своей футбольной философии

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал об игре своей команды и о том, какую философию пытается прививать игрокам.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Я думаю, что футбол — это шоу. Болельщики хотят видеть голы, атакующие действия. Я всегда пытался атаковать, и в сборной, и в "Барселоне", и во всех командах, которыми руководил. Это моя философия.

    Кажется, что это давление выматывает нас, но мы пытаемся прожить это нормально.

    Играя от обороны, можно проиграть 31 матч и только один выиграть. Мы стараемся наслаждаться нашей игрой, создавать особую атмосферу.

    Пока не доказано обратное, мы должны продолжать думать, что мы лучшие», — приводит слова Энрике Sport.es.

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