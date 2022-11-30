Энрике рассказал о своей футбольной философии

Главный тренер сборной Испаниирассказал об игре своей команды и о том, какую философию пытается прививать игрокам.

«Я думаю, что футбол — это шоу. Болельщики хотят видеть голы, атакующие действия. Я всегда пытался атаковать, и в сборной, и в "Барселоне", и во всех командах, которыми руководил. Это моя философия.

Кажется, что это давление выматывает нас, но мы пытаемся прожить это нормально.

Играя от обороны, можно проиграть 31 матч и только один выиграть. Мы стараемся наслаждаться нашей игрой, создавать особую атмосферу.

Пока не доказано обратное, мы должны продолжать думать, что мы лучшие», — приводит слова Энрике Sport.es.

Сборная Испании занимает 1-е место в группе E на ЧМ в Катаре с 4 очками в активе. Следующий матч команда проведет 1 декабря против сборной Японии.