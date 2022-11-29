Силва: Португалия будет бороться за победу на ЧМ-2022

Бернарду Силва Фото: globallookpress.com
«Мы очень рады. Было непросто. На чемпионате мира лучшие команды. Уругвай — очень конкурентоспособная команда, играющая в оборонительный футбол, а также на контратаках. Наша команды была хороша, особенно во втором тайме. Мы рады, что вышли из группы.
Какая ваша цель дальше? Попасть в полуфинал. Мы будем бороться за победу на турнире. Много команд, но мы попробуем», — цитирует Силву A Bola.
Сборная Португалии набрала 6 очков и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ. Уругвая последний с 1 пунктом.
В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря.