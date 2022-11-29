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    Силва: Португалия будет бороться за победу на ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Португалии Португалия Сборная Уругвая
    Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал игру команды в матче с Уругваем (2:0) во втором туре группового турнира ЧМ-2022.

    Бернарду Силва
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    Бернарду Силва

    «Мы очень рады. Было непросто. На чемпионате мира лучшие команды. Уругвай — очень конкурентоспособная команда, играющая в оборонительный футбол, а также на контратаках. Наша команды была хороша, особенно во втором тайме. Мы рады, что вышли из группы.

    Какая ваша цель дальше? Попасть в полуфинал. Мы будем бороться за победу на турнире. Много команд, но мы попробуем», — цитирует Силву A Bola.

    Сборная Португалии набрала 6 очков и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ. Уругвая последний с 1 пунктом.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря.

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