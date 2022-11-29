Силва: Португалия будет бороться за победу на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Португалиипрокомментировал игру команды в матче с Уругваем (2:0) во втором туре группового турнира ЧМ-2022.

«Мы очень рады. Было непросто. На чемпионате мира лучшие команды. Уругвай — очень конкурентоспособная команда, играющая в оборонительный футбол, а также на контратаках. Наша команды была хороша, особенно во втором тайме. Мы рады, что вышли из группы.

Какая ваша цель дальше? Попасть в полуфинал. Мы будем бороться за победу на турнире. Много команд, но мы попробуем», — цитирует Силву A Bola.

Сборная Португалии набрала 6 очков и гарантировала себе место в плей-офф ЧМ. Уругвая последний с 1 пунктом.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря.