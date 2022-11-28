Нойер: Германия по-прежнему сохраняет шансы выйти из группы — сейчас это самое главное

Вратарь сборной Германиипрокомментировал ничью с Испанией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

«Тяжелый матч, но мы дали испанцам бой и не позволили им создать много моментов. Отдельных комплиментов достойна наша защита — из-за нее наши ворота было трудно поразить.

Даже уступая со счетом 0:1, мы продолжали верить в себя. Мы по-прежнему сохраняем шансы выйти из группы — сейчас это самое главное», — приводит слова голкипера Kicker.

Испания набрала 4 очка и возглавляет турнирную таблицу группу E. Далее идут команды Японии и Коста-Рики, которые набрали по 3 очка. В активе сборной Германии только 1 очко.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В третьем туре Испания сыграет против Японии, а Германия встретится с Коста-Рикой. Оба матча пройдут 1 декабря.