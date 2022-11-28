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    Тренер Ганы: Африка заслуживает большей квоты на ЧМ

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    Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо считает, что у африканских команд недостаточное количество квот на чемпионате мира.

    Отто Аддо
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    Отто Аддо

    «В Африке 55 стран, и мы заслуживаем большей квоты. Никогда в истории ФИФА мы не были еще не были так сильны.

    Если бы для нас было предусмотрено 12 мест, как для Европы, вероятность продвинуться как можно дальше была бы выше. На мой взгляд, это несправедливо», — цитирует Аддо Marca.

    Напомним, на этот чемпионат мира от Африки пробились Гана, Сенегал, Тунис, Марокко и Камерун.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Отметим, что следующий чемпионат мира будет проведен по новому регламенту. В нем примут участие 48 команд. Африка получит девять мест.

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