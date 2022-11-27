«Динамо» — «Оренбург»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскоеодержало домашнюю победу над(1:0) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

На 69-й минуте прошел заброс налево в штрафную гостей на Лесового, который с лёта отправил мяч в центр, где Денис Макаров принял мяч на грудь и вторым касанием переправил его в угол ворот Гошева.

Футбол. Россия. Кубок Динамо — Оренбург 1:0 Голы: : (36'), 1:0 Даниэль Мишкич (70') Динамо: Элазар Даса (Сергей Паршивлюк, '), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (Даниэль Мишкич, 65'), Александр Кутицкий, Диего Лаксальт (Дмитрий Скопинцев, 65'), Игорь Лещук, Даниил Лесовой (Лука Гагнидзе, 84'), Николас Маричал, Саба Сазонов, Фёдор Смолов (Константин Тюкавин, 65'), Арсен Захарян Оренбург: Тимур Аюпов, Florentin G., Ренато Гойкович, Евгений Гошев, Юрий Ковалёв (Владимир Полуяхтов, 74'), Андрей Малых (Александр Эктов, 43'), Брайан Мансилья, Михаил Сиваков, Stamatov M. (Кирилл Печенин, 75'), Владимир Сычевой, Лукас Вера Предупреждения: Александр Кутицкий (57'), Stamatov M. (59'), Florentin G. (72'), Владимир Сычевой (72'), Даниил Лесовой (72'), Даниэль Мишкич (72'), Саба Сазонов (82'), Игорь Лещук (90+2'), Кирилл Печенин (90+6')

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице группы С Кубка России, набрав 10 очков в 6 матчах. «Ростов» идет вторым — 9 очков. Обе команды вышли в плей-офф пути РПЛ.

«Ахмат» располагается на 3-м месте с 9 очками, уступая ростовчанам по дополнительным показателям. Команда отправится в плей-офф пути регионов.

«Оренбург» с 8 очками занял последнее место и вылетел из Кубка России.