Де Рон: Миранчук — один из самых прекрасных людей, которых я встречал

Полузащитники сборной Нидерландоввыразил мнение о российском футболисте

Голландец также отметил сильные качества россиянина.

«Миранчук — невероятный человек: очень милый, очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в "Аталанте".

На поле иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил на игру: как будто Лёша просто ходит по полю, думает по-своему — это очень здорово.

У него много классных качеств — просто прекрасный игрок. Сейчас, играя за "Торино", он это показывает», — сказал де Рон Чемпионату.

В нынешнем сезоне итальянской Серии A Миранчук провел за «Торино» 9 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.