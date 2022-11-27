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    Де Рон: Миранчук — один из самых прекрасных людей, которых я встречал

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    Полузащитник «Аталанты» и сборной Нидерландов Мартен де Рон выразил мнение о российском футболисте Алексее Миранчуке.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Голландец также отметил сильные качества россиянина.

    «Миранчук — невероятный человек: очень милый, очень вежливый, один из самых прекрасных людей, которых я встречал в "Аталанте".

    На поле иногда кажется, что его прекрасная левая нога позволяет ему вообще не тратить сил на игру: как будто Лёша просто ходит по полю, думает по-своему — это очень здорово.

    У него много классных качеств — просто прекрасный игрок. Сейчас, играя за "Торино", он это показывает», — сказал де Рон Чемпионату.

    В нынешнем сезоне итальянской Серии A Миранчук провел за «Торино» 9 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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