Де Бур назвал Бразилию главным фаворитом чемпионата мира в Катаре

Бывший нидерландский футболистподелился о впечатлениях от чемпионата мира в Катаре и назвал своего фаворита мундиаля 2022 года.

«Многое было сделано, чтобы улучшить условия, и еще многое делается, но это требует времени. Страна движется вперед с большим количеством прогрессивных идей.

Катар не останавливается на достигнутом и выходит за рамки чемпионата мира по футболу 2022.

Я вижу людей, которых не расстраивает ожидание в больших очередях. Здесь нет проблем с движением, и каждый может попасть на стадионы без каких-либо проблем.

Также прелесть турнира заключается в его компактности. Люди могут смотреть более одного матча в день, что невозможно на других чемпионатах мира, поскольку матчи проходят в разных городах, которые находятся далеко друг от друга.

Для меня Бразилия — фаворит номер один, особенно после их матча с такой командой, как Сербия.

Сербия — отличная команда, и они сыграли очень хорошо, сдержав Бразилию в первом тайме. Но Бразилия действовала лучше, особенно во втором тайме», — цитирует Де Бура Gulf Times.