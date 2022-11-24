«Зенит» может провести контрольный матч с клубом из Ирана

Главный тренер «Зенита»рассказал, что клуб планирует провести контрольную игру с командой из Ирана.

«Мы рассматриваем возможность проведения матча с иранской командой. Что касается даты, то этот вопрос лучше задать руководству клуба.

Со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы такой матч состоялся», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, недавно «Зенит» уже устраивал международный товарищеский матч. 22 ноября соперником сине-бело-голубых стала сербская «Црвена Звезда». Игра завершилась победой российской команды со счетом 3:1.