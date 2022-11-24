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    «Зенит» может провести контрольный матч с клубом из Ирана

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб планирует провести контрольную игру с командой из Ирана.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Мы рассматриваем возможность проведения матча с иранской командой. Что касается даты, то этот вопрос лучше задать руководству клуба.

    Со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы такой матч состоялся», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Напомним, недавно «Зенит» уже устраивал международный товарищеский матч. 22 ноября соперником сине-бело-голубых стала сербская «Црвена Звезда». Игра завершилась победой российской команды со счетом 3:1.

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