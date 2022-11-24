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    Малком: Буду верить, что Бразилия станет чемпионом мира!

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    Нападающий «Зенита» Малком оценил шансы сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

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    «Думаю, каждый бразилец рассчитывает на лучшее — на итоговую победу на чемпионате мира!

    Но мы знаем, что, кроме команды нашей страны, есть другие очень сильные сборные, и лёгких матчей там точно не будет.

    В Катар я не поеду, потому что очень соскучился по маме, семье и буду проводить время в отпуске с ними, но буду болеть и поддерживать из дома, в окружении родных.

    И буду верить, что Бразилия станет чемпионом мира!» — сказал Малком «Чемпионату».

    Сборная Бразилии дебютирует на мундиале 24 ноября, в матче с Сербией. Ознакомиться с прогнозом на матч можно по ссылке.

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