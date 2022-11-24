Фернандеш: Считаю, что пенальти был, но игроки сборной Ганы будут говорить иначе

Полузащитник сборной Португалиипрокомментировал победу в матче ЧМ-2022 против команды(3:2).

«У нас был невероятный дух, огромная способность к самопожертвованию, очень хорошее командное взаимодействие, благодаря которым мы ушли отсюда с тремя очками.

Мы привыкли к тому, что победы даются с большим трудом. Мы оставляем всех себя на поле ради этого. Самое важное, что взяли три очка. Так что старт неплохой.

В первом тайме за фол на Феликсе должны были назначать пенальти, но этого не произошло. Таков футбол: не всегда все получается правильно, не всегда все получается так, как нужно вам.

Считаю, что пенальти на Криштиану Роналду был. Но, конечно, игроки сборной Ганы будут говорить иначе.

К тому же был момент, когда судья мог показать игроку соперников красную карточку.

Можно обсудить многие моменты, в которых судьи могли отработать более качественно, но в целом работа рефери была хорошей

Мы играли очень хорошо, но Гана тоже. Они очень сильны физически, будут доставлять проблемы в каждой игре», — цитирует игрока A Bola.

Отметим, что Фернандеш стал вторым игроком в истории Португалии, отдавшим две голевые передачи в матче чемпионата мира.

Первым является Жозе Торриш, который сделал это в игре против Бразилии (3:1) в 1966 году.