Модрич прокомментировал нулевую ничью в матче с Марокко

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
«Это был сложный матч. Особенно тяжело дался первый тайм. В конце первого тайма у нас были моменты, и жаль, что мы ими не воспользовались. Если бы забили, то сопернику пришлось бы раскрываться.
Мы были лучше, но должны были забивать. Мы хотели начать чемпионат мира с победы, но, к сожалению, у нас это не получилось. Наверняка по ходу турнира мы разыграемся.
Я рассчитываю, что мы будем играть лучше. У нас есть еще два матча, чтобы добиться выхода в следующую стадию турнира», — цитирует Модрича Sportske Novosti.
Следующий матч сборная Хорватии проведет 27 ноября с Канадой.