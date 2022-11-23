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    Модрич прокомментировал нулевую ничью в матче с Марокко

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    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич дал комментарий после матча группового этапа чемпионата мира со сборной Марокко (0:0).

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Это был сложный матч. Особенно тяжело дался первый тайм. В конце первого тайма у нас были моменты, и жаль, что мы ими не воспользовались. Если бы забили, то сопернику пришлось бы раскрываться.

    Мы были лучше, но должны были забивать. Мы хотели начать чемпионат мира с победы, но, к сожалению, у нас это не получилось. Наверняка по ходу турнира мы разыграемся.

    Я рассчитываю, что мы будем играть лучше. У нас есть еще два матча, чтобы добиться выхода в следующую стадию турнира», — цитирует Модрича Sportske Novosti.

  • Хорватия и Марокко не смогли открыть счет. На ЧМ-2022 зафиксирована третья нулевая ничья
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