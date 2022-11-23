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    «Ньюкасл» не планирует подписывать Роналду

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    Тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи высказался по поводу возможности заключения клубом контракта с португальским экс-нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Мы пытаемся обеспечить долгосрочный рост. На данный момент у нас довольно возрастной состав… нам нужно снизить средний возраст, так что это может быть не то подписание, на которое мы обязательно рассчитываем», — цитирует Хоуи журналист Бен Якобс.

    Напомним, 22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

    Ранее Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором негативным образом отозвался о наставнике манкунианцев Эрике тен Хаге, бывшем главном тренере команды Ральфе Рангнике и экс-одноклубнике Уэйне Руни.

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