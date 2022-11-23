«Ньюкасл» не планирует подписывать Роналду

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи высказался по поводу возможности заключения клубом контракта с португальским экс-нападающим «Манчестер Юнайтед»

«Мы пытаемся обеспечить долгосрочный рост. На данный момент у нас довольно возрастной состав… нам нужно снизить средний возраст, так что это может быть не то подписание, на которое мы обязательно рассчитываем», — цитирует Хоуи журналист Бен Якобс.

Напомним, 22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

Ранее Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором негативным образом отозвался о наставнике манкунианцев Эрике тен Хаге, бывшем главном тренере команды Ральфе Рангнике и экс-одноклубнике Уэйне Руни.