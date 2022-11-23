«Ахмат» — «Динамо»: счет матча 2:1, обзор голов

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Ахмат — Динамо 2:1
Голы: 1:0 Мохамед Конате (17'), 2:1 Александр Кутицкий (58') Ахмат: Бернард Бериша (Владислав Карапузов, 73'), Мирослав Богосавац, Мохамед Конате (Владимир Ильин, 73'), Иван Олейников, Лечи Садулаев (Евгений Харин, 66'), Андрей Семёнов, Гиорги Шелия, Антон Швец (Юрий Журавлёв, 84'), Артём Тимофеев, Александр Трошечкин, Ризван Уциев Динамо: Элазар Даса (Диего Лаксальт, 60'), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв (Даниил Лесовой, 27'), Александр Кутицкий, Игорь Лещук, Даниэль Мишкич (Ярослав Гладышев, 60'), Николас Маричал, Саба Сазонов, Дмитрий Скопинцев, Константин Тюкавин (Фёдор Смолов, 74'), Арсен Захарян (Лука Гагнидзе, 73') Предупреждения: Арсен Захарян (40'), Ризван Уциев (50'), Саба Сазонов (85')
«Ахмат» занимает первое место в группе С после пяти туров, набрав очков 9. «Динамо» идет на третье строчке с 7 очками.