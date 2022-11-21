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    Стали известны номинанты на премию лучшему молодому футболисту России «Первая пятерка»

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    Стали известный имена номинантов на премию лучшему молодому футболисту 2022 года в российской Премьер‑лиге «Первая пятерка», сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ) имени Виктора Горлова.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    В список претендентов вошли Сергей Волков, Никита Кривцов, Ираклий Манелов (все — «Краснодар»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Артем Карпукас, Даниил Худяков (оба — «Локомотив»), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Кирилл Щетинин (все — «Ростов»).

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    • «В этом году очень многие молодые футболисты получили шанс заиграть в РПЛ. Число номинантов по основным критериям было настолько велико, что нам пришлось вводить дополнительные. Впервые мы смотрели среднее количество игрового времени за матч, и те, кто играл меньше тайма, в окончательный список не попали. Впервые все 13 номинантов сыграли не менее 2/3 от матчей своей команды в РПЛ», — сказала президент ДФЛ Мария Жаркова.

    В прошлом году обладателем премии «Первая пятерка» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

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