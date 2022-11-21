Аке: Не были удивлены уровню Сенегала, мы их уважаем и знаем их силу

Защитник сборной Нидерландовпосле победы над(2:0) поделился мнением о прошедших матчах чемпионата мира-2022.

В стартовом матче мундиаля хозяева турнира катарцы уступили сборной Эквадора со счетом 0:2.

«Да, я видел часть матча открытия ЧМ-2022. Уровень Катара? Мне нечего сказать. Они провели только первую игру, по которой не стоит судить. Впереди еще много игр, увидим.

Я не могу быть уверенным, что первое место в группе будет нашим. Впереди еще игры, самые важные игры. Мы сфокусированы на этом. После игр, возможно, я смогу ответить.

Не были удивлены уровню Сенегала, конечно. Мы знали, что они чемпионы Африки. Они очень хорошая команда. Мы их уважаем.

Садио Мане очень важный игрок для них. Мы счастливы, что победили», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».