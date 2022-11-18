Источник: На стадионах ЧМ-2022 запретили продажу пива

На стадионах чемпионата мира вбудет запрещена продажа пива, сообщает The New York Times.

По решению властей Катара, на территории стадионов и рядом с ними можно будет купить только безалкогольные напитки.

Ожидается, что сегодня Катар официально объявит о запрете пива на аренах ЧМ-2022.

В связи с этим ФИФА, возможно, придется разорвать контракт с пивоваренной компанией на 75 млн долларов.

При этом отмечается, что алкогольное пиво будет доступно в ложах класса люкс, которые забронированы для официальных лиц ФИФА и других вип-гостей.

В Катаре, где государственной религией является ислам, строго запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.