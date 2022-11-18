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    Источник: На стадионах ЧМ-2022 запретили продажу пива

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    На стадионах чемпионата мира в Катаре будет запрещена продажа пива, сообщает The New York Times.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря
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    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря

    По решению властей Катара, на территории стадионов и рядом с ними можно будет купить только безалкогольные напитки.

    Ожидается, что сегодня Катар официально объявит о запрете пива на аренах ЧМ-2022.

    В связи с этим ФИФА, возможно, придется разорвать контракт с пивоваренной компанией на 75 млн долларов.

    При этом отмечается, что алкогольное пиво будет доступно в ложах класса люкс, которые забронированы для официальных лиц ФИФА и других вип-гостей.

    В Катаре, где государственной религией является ислам, строго запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах.

    ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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