Сборная Сербии разгромила Бахрейн в товарищеском матче

Сборная Сербии Фото: globallookpress.com
В составе победителей дубль оформил Душан Тадич, еще по одному мячу забили Душан Влахович, Филип Джуричич и Лука Йович.
Единственный гол хозяев при счете 0:1 забил Абдулла Юсуф Хелал, реализовав пенальти.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Бахрейн — Сербия 1:5
Голы: 0:1 Душан Тадич (8'), 1:1 Абдулла Юсуф Хелаль (пенальти) (15'), 1:2 Душан Тадич (50'), 1:3 Душан Влахович (51'), 1:4 Филип Джуричич (87'), 1:5 Лука Йович (90') Бахрейн: Sayed Jaffer, Ali Madan, Amine Mohamad Hassan Benaddi, W.A.Hayam, Abbas Fadhel Al Asfoor, Abdulwahab Al Malood, Jasim Ahmed Al Shaikh, Ali Abdula Hasan Haram, Sayed Redha Isa Hashim, Абдулла Юсуф Хелаль, Mohamed Jasim Marhoon Сербия: Лука Йович, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Филип Младенович, Иван Илич, Неманья Гудель, Андрия Живкович, Страхиня Павлович, Стефан Митрович, Никола Миленкович, Ваня Милинкович-Савич
В первой игре на ЧМ-2022 сборная Сербии сыграет с командой Бразилии 24 ноября.