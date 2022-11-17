Бензема получил награду лучшему игроку года по версии Globe Soccer Awards

Нападающийстал обладателем наградыв номинации «лучший игрок года».

Обладатель «Золотого мяча» опередил таких претендентов, как Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Роберт Левандовский («Барселона»), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Луис Диас, Мохамед Салах и Садио Мане (все — «Ливерпуль»).

В прошлом сезоне Бензема в составе «Реала» провел 46 матчей, забил 44 мячей и стал победителем Лиги чемпионов. В октябре форвард сборной Франции получил «Золотой мяч».

В номинации «лучший игрок в женском футболе» победила Алексия Путельяс из «Барселоны». В этом году она также стала обладательницей «Золотого мяча».

Лучшим тренером признан возглавляющий мадридский «Реал» итальянский специалист Карло Анчелотти.

В шорт-листе претендентов на награду также были Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Жозе Моуринью («Рома»), Стефано Пиоли («Милан»), Абел Феррейра («Палмейрас»), Ренато Гаушо («Гремио») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Президентом года также стал представитель «Реала» — Флорентино Перес. Он обошел Паоло Скарони («Милан»), Хальдона аль Мубарака («Манчестер Сити»), Жорже Пинту да Кошту («Порту») и Герберта Хайнера («Бавария»).

Награды за достижения в карьере получили экс‑футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, бывший форвард сборной Бразилии Ромарио и нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

Приз «лучшему защитнику всех времен» достался Серхио Рамосу из «Пари Сен‑Жермен».

За успехи в менеджменте награда присуждена Адриано Галлиани, ранее работавшему в «Милане», а теперь — в «Монце». Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери удостоился награды за достижения в тренерской карьере.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком года по версии фанатов из TikTok.

30-летний футболист опередил в голосовании Кевина де Брюйне, Эрлинга Холанна (оба — «Манчестер Сити»), Карима Бензема («Реал Мадрид»), Роберта Левандовского («Барселона»), Лионеля Месси («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Награду лучшему агенту года получил Жорже Мендеш — это случилось в 10-й раз за 13 лет. В числе претендентов также были Пини Захави, Джонатан Барнетт, Рафаэла Пимента, Фрэнк Тримболи и Леон Анхель.