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    Бензема получил награду лучшему игроку года по версии Globe Soccer Awards

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    Нападающий «Реала» Карим Бензема стал обладателем награды Globe Soccer Awards в номинации «лучший игрок года».

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    Обладатель «Золотого мяча» опередил таких претендентов, как Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Роберт Левандовский («Барселона»), Лионель Месси, Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Луис Диас, Мохамед Салах и Садио Мане (все — «Ливерпуль»).

    В прошлом сезоне Бензема в составе «Реала» провел 46 матчей, забил 44 мячей и стал победителем Лиги чемпионов. В октябре форвард сборной Франции получил «Золотой мяч».

    В номинации «лучший игрок в женском футболе» победила Алексия Путельяс из «Барселоны». В этом году она также стала обладательницей «Золотого мяча».

    Лучшим тренером признан возглавляющий мадридский «Реал» итальянский специалист Карло Анчелотти.

    В шорт-листе претендентов на награду также были Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Жозе Моуринью («Рома»), Стефано Пиоли («Милан»), Абел Феррейра («Палмейрас»), Ренато Гаушо («Гремио») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

    Президентом года также стал представитель «Реала» — Флорентино Перес. Он обошел Паоло Скарони («Милан»), Хальдона аль Мубарака («Манчестер Сити»), Жорже Пинту да Кошту («Порту») и Герберта Хайнера («Бавария»).

    Награды за достижения в карьере получили экс‑футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, бывший форвард сборной Бразилии Ромарио и нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

    Приз «лучшему защитнику всех времен» достался Серхио Рамосу из «Пари Сен‑Жермен».

    За успехи в менеджменте награда присуждена Адриано Галлиани, ранее работавшему в «Милане», а теперь — в «Монце». Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери удостоился награды за достижения в тренерской карьере.

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был признан лучшим игроком года по версии фанатов из TikTok.

    30-летний футболист опередил в голосовании Кевина де Брюйне, Эрлинга Холанна (оба — «Манчестер Сити»), Карима Бензема («Реал Мадрид»), Роберта Левандовского («Барселона»), Лионеля Месси («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

    Награду лучшему агенту года получил Жорже Мендеш — это случилось в 10-й раз за 13 лет. В числе претендентов также были Пини Захави, Джонатан Барнетт, Рафаэла Пимента, Фрэнк Тримболи и Леон Анхель.

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