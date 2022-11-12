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    Хавбек «Динамо»: Мы можем попасть в тройку, а в будущем побороться за первое место

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    Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий рассказал о целях бело-голубых в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги.

    Александр Кутицкий
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    Александр Кутицкий

    После 16 туров «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ, имея 26 очков в активе.

    «Были летом матчи, где мы упускали победы, ведя 2:0. В Воронеже с "Факелом" (3:3) и в гостях с "Нижним Новгородом" (2:2). Обидно так отдавать матчи.

    Еще и недавно было обидное гостевое поражение от "Ростова" (1:2), где могли выигрывать, создали много моментов, а соперник всего дважды попал по воротам и оба раза забил.

    В остальном все хорошо. Так что могли больше набрать очков. Но теперь впереди весенняя часть чемпионата, поэтому будем стремиться к лучшему.

    Можно ли ожидать от "Динамо" борьбу за второе-третье место, как в прошлом сезоне? Я думаю, конечно, можно.

    Мы можем попасть в тройку и даже стать вторыми. А в будущем побороться за первое место. Но все покажет весенняя часть сезона.

    Можно ли нынешнему "Зениту" навязать борьбу за чемпионство? Конечно, можно», — заявил Кутицкий в интервью «Известиям».

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