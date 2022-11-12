«Шальке» — «Бавария»: счет 0:2, обзор голов

Игроки «Баварии» Фото: globallookpress.com
В первом тайме счет открыл Серж Гнабри. Эрик Шупо-Мотин удвоил результат во втором. В обоих случаях голевой передачей отметился Джамаль Мусиала.
Футбол. Германия. Бундеслига
Шальке 04 — Бавария 0:2
Голы: 0:1 Серж Гнабри (38'), 0:2 Эрик Максим Шупо-Мотинг (52') Шальке 04: Александер Шволов, Седрик Бруннер (Mehmet-Can Aydin, 75'), Майя Йосида, Хеннинг Матрициани, Тобиас Мор (Тимоте Колодзейчак, 66'), Алекс Краль, Том Краус, Кенан Караман (Джордан Ларссон, 59'), Доминик Дрекслер (Данни Латца, 75'), Мариус Бюльтер (Sidi Guessor Sane, 65'), Симон Теродде Бавария: Эрик Максим Шупо-Мотинг, Кингсли Коман (Райан Гравенберх, 79'), Джамал Мусиала (Paul Wanner, 80'), Лерой Зане (Маттейс де Лигт, 60'), Серж Гнабри, Леон Горецка (Марсель Забитцер, 72'), Лукас Эрнандес (Йосип Штанишич, 72'), Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Мануэль Нойер
«Бавария» набрала 31 очков и продолжает лидировать в таблице чемпионата. «Шальке» с 9 баллами находится на дне.