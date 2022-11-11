«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: счет 4:2, обзор голов

Бруну Фернандеш Фото: Twitter «Манчестер Юнайтед»
Бирмингемцы забили первыми. На 48-й минуте отметился Олли Уоткинс. Очень быстро хозяева сравняли счет — отличился Антони Марсьяль.
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Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 4:2
Голы: 0:1 Олли Уоткинс (48'), 1:1 Антони Марсьяль (49'), 1:2 Диогу Далот (автогол) (61'), 2:2 Маркус Рашфорд (67'), 3:2 Бруну Фернандеш (78'), 4:2 Скотт Мактоминей (90 + 1') Манчестер Юнайтед: Мартин Дубравка, Диогу Далот, Виктор Линделёф (Лисандро Мартинес, 87'), Гарри Магуайр, Тирелл Маласиа, Скотт Мактоминей, Фред (Кристиан Эриксен, 62'), Маркус Рашфорд (Каземиро, 82'), Бруну Фернандеш, Донни ван де Бек (Энтони Эланга, 62'), Антони Марсьяль (Алехандро Гарначо, 62') Астон Вилла: Олли Уоткинс, Дэнни Ингс (Эмилиано Буэндия, 59'), Джейкоб Рэмси (Леон Бэйли, 59'), Бубакар Камара, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Людвиг Аугустинсон (Лука Динь, 80'), Калум Чемберс, Эзри Конса (Тайрон Мингс, 59'), Эшли Янг (Мэтти Кэш, 74'), Робин Ольсен Предупреждения: Скотт Мактоминей (40'), Гарри Магуайр (43'), Бруну Фернандеш (52'), Дуглас Луис (52'), Эшли Янг (54'), Леон Бэйли (90 + 4')
На 61-й минуте после удара соперника головой Диогу Далот сделал автогол и вывел гостей вперед во второй раз. Гол Маркуса Рашфорда на 67-й минуте выровнял положение, а мячи Бруну Фернандеша и Скота Мактомини позволили «манкунианцам» одержать победу.