Артета: Результат не отражает то, что происходило на поле

Главный тренер лондонского «Арсенала»прокомментировал поражение от «Брайтона» (1:3) и вылет из Кубка лиги.

«Не думаю, что результат отражает то, что произошло на поле. Мы создали более чем достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Болезненный результат.

Первые 20 минут второго тайма мы начали очень, очень хорошо. Мы действительно доминировали и должны были забить два-три гола, но в этот момент мы пропустили второй, и это изменило ход игры», — цитирует Артету пресс-служба «канониров».

Пары команд, которые сыграют между собой на стадии 1/8 финала Кубка лиги, будут определены в результате жеребьевки.