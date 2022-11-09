«Севилья» — «Реал Сосьедад»: счет 1:2, обзор голов

Матч 14-го тура испанской Примеры между «Севилеьй» и «Реал Сосьедадом» завершился поражением «андалусийцев» со счетом 1:2.

За гостей забили Александер Серлот и Браис Мендес, а в составе проигравших одним голом отметился Рафа Мир.

Еще в первом тайме «Севилья» получила два удаления. На 28-й минуте красную карточку дали Ивану Ракитичу, а через 6 минут с поля ушел Танги Ньянзу.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Реал Сосьедад 1:2 Голы: 0:1 Александр Сёрлот (20'), 0:2 Брайс Мендес (36'), 1:2 Рафаэль Мир Висенте (44') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас, Танги Ньянзу, Карим Рекик (Кике Салас, 46'), Алекс Теллес, Неманья Гудель, Иван Ракитич, Оливер Торрес (Томас Делейни, 64'), Иско (Жоан Жордан, 46'), Эрик Ламела (Аднан Янузай, 89'), Рафаэль Мир Висенте (Юссеф Эн-Несири, 64') Реал Сосьедад: Александр Сёрлот, Карлос Фернандес (Такэфуса Кубо, 10'), Давид Сильва (Pablo Marin, 61'), Мартин Субименди (Игор Субельдия, 46'), Микель Мерино (Андер Гевара, 46'), Брайс Мендес, Диего Рико Сальгуэро, Хон Пачеко, Робен Ле Норман, Алекс Солас (Роберт Наварро, 73'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Микель Мерино (31'), Хесус Навас (34'), Оливер Торрес (40'), Хон Пачеко (90') Удаления: Иван Ракитич (28'), Танги Ньянзу (34')

«Севилья» осталась с 11 очками и занимает 17-е место в таблице Примеры. «Реал Сосьедад» набрал 26 очков и вышел на 3-ю позицию.