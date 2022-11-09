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    «Барселона» в меньшинстве взяла верх над «Осасуной»

    «Осасуна» — «Барселона»: счет матча

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    В матче 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала выездную победу над «Осасуной» — 2:1.

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    Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Рубен Гарсия навесил с углового в дальнюю часть вратарской, где Давид Гарсия пробил головой в прыжке — мяч влетел под правую штангу.

    На 30-й минуте «Барса» осталась в меньшинстве. Роберт Левандовский на скорости врезался в Давида Гарсию, выпрыгивая за высоким мячом, и получил вторую жёлтую карточку.

    В перерыве Жерар Пике, попавший в заявку каталонцев, за жаркие споры с арбитрами получил красную карточку и был удален со скамейки запасных.

    А на 48-й минуте каталонцы разыграли стандарт, пошла атака левым флангом; Альба прострелил к ближнему углу вратарской, Торрес опередил защитника и пяткой покатил мяч на Педри, который ударом в касание поразил ворота.

    На 85-й минуте Де Йонг слева из глубины поля выполнил прекрасный навес в штрафную, Рафинья открылся на линии офсайда, сделал отличный рывок, убежав один на один с Айтором Фернандесом, и головой в высоком прыжке перебросил выскочившего навстречу голкипера.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Барселона 1:2
    Голы: 1:0 Давид Гарсия (6'), 1:1 Педри (48'), 1:2 Рафаэл Диас (85') Осасуна: Айтор, Начо Видаль, Гарсия Унай Лугеа, Давид Гарсия, Хуан Крус, Рубен Гарсия (Рубен Пенья, 75'), Хон Монкайола, Лукас Торро (Энрике Гарсия, 59'), Мойсес Гомес (Энрике Барха, 84'), Аймар Орос (Дарко Брашанац, 75'), Эсекьель Авила (Анте Будимир, 84') Барселона: Ферран Торрес (Ансумане Фати, 78'), Роберт Левандовски, Усман Дембеле (Рафаэл Диас, 78'), Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Педри (Chadi Riad, 89'), Жорди Альба, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен (Пабло Гавира, 74'), Алекс Бальде, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Роберт Левандовски (11'), Роберт Левандовски (31'), Жорди Альба (37'), Хуан Крус (45 + 3'), Давид Гарсия (46'), Лукас Торро (54'), Xavi Hernandez (57'), Хон Монкайола (61'), Алекс Бальде (66') Удаление: Жерар Пике (45 + 5')
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