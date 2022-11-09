«Осасуна» — «Барселона»: счет матча

В матче 14-го тура чемпионата Испанииодержала выездную победу над— 2:1.

Хозяева открыли счет уже на 6-й минуте. Рубен Гарсия навесил с углового в дальнюю часть вратарской, где Давид Гарсия пробил головой в прыжке — мяч влетел под правую штангу.

На 30-й минуте «Барса» осталась в меньшинстве. Роберт Левандовский на скорости врезался в Давида Гарсию, выпрыгивая за высоким мячом, и получил вторую жёлтую карточку.

В перерыве Жерар Пике, попавший в заявку каталонцев, за жаркие споры с арбитрами получил красную карточку и был удален со скамейки запасных.

А на 48-й минуте каталонцы разыграли стандарт, пошла атака левым флангом; Альба прострелил к ближнему углу вратарской, Торрес опередил защитника и пяткой покатил мяч на Педри, который ударом в касание поразил ворота.

На 85-й минуте Де Йонг слева из глубины поля выполнил прекрасный навес в штрафную, Рафинья открылся на линии офсайда, сделал отличный рывок, убежав один на один с Айтором Фернандесом, и головой в высоком прыжке перебросил выскочившего навстречу голкипера.