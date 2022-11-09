Левандовский второй год подряд получил «Золотую бутсу»

Нападающийвторой год подряд получил— награду, вручаемую лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА.

Польский футболист, выступавший в прошлом сезоне за «Баварию», забил 35 голов за 34 игры в сезоне Бундеслиги-2021/22 и набрал 70 очков.

Второе место занял форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (28 голов в чемпионате Франции и 56 очков).

Третье место разделили Чиро Иммобиле («Лацио») и Карим Бензема («Реал»), которые набрали по 54 очка (27 голов в Серии А и Ла Лиге соответственно).

В 2021 году Левандовскому вручили «Золотую бутсу» за 41 гол в чемпионате Германии.