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    Примера. «Барса» в гостях у «Осасуны», «Мальорка» примет «Атлетико», «Реал» сыграет с «Кадисом»

    Расписание и результаты 14-го тура испанской Примеры

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    С 8 по 10 ноября проходят матчи 14-го тура чемпионата Испании по футболу.

    «Эльче» — «Жирона» 1:2

    В матче 14-го тура чемпионата Испании «Эльче» потерпел домашнее поражение от «Жироны» со счетом 1:2.

    В составе хозяев отличился защитник Поль Лирола, открывший счет на 16-й минуте.

    На 39-й минуте полузащитник гостей Иван Мартин сравнял счет.

    Победу «Жироне» принес гол форварда Валентина Кастельяноса на 66-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Жирона 1:2
    Голы: 1:0 Поль Лирола (16'), 1:1 Иван Мартин (39'), 1:2 Валентин Кастеллано (66') Эльче: Эдгар Бадия, Поль Лирола, Энсо Роко (Педро Бигас, 81'), Диего Гонсалес, Карлос Клерк (Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau, 81'), Хосан (Херард Гумбау, 57'), Raúl Guti (Эсекьель Понсе, 58'), Омар Маскарель, Алекс Кольядо, Пере Милья, Лукас Бое (Рохер, 66') Жирона: Валентин Кастеллано (Родриго Рикельме, 69'), Валери Фернандес (Бернардо Эспиноса, 90'), Алейш Гарсия (Рамон Терратс, 90'), Ориоль Ромеу Видаль, Янхель Эррера (Иван Мартин, 13'), Тони Вилья (Кристиан Стуани, 69'), Хавьер Эрнандес, Сантьяго Буэно, Давид Лопес, Martinez Arnau, Пауло Гассанига Предупреждения: Тони Вилья (22'), Хосан (28'), Херард Гумбау (70'), Диего Гонсалес (88'), Кристиан Стуани (88')

    «Эльче» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла лиги, набрав 4 очка в 14 матчах. «Жирона» располагается на 13-й строчке — 16 очков.

    «Атлетик» Б — «Вальядолид»

    «Осасуна» — «Барселона»

    «Альмерия» — «Хетафе»

    9 ноября, 21:00 мск

    «Севилья» — «Реал Сосьедад»

    9 ноября, 21:00 мск

    «Эспаньол» — «Вильярреал»

    9 ноября, 22:00 мск

    «Мальорка» — «Атлетико» М

    9 ноября, 23:30 мск

    «Райо Вальекано» — «Сельта»

    10 ноября, 21:00 мск

    «Валенсия» — «Бетис»

    10 ноября, 22:00 мск

    «Реал Мадрид» — «Кадис»

    10 ноября, 23:30 мск

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