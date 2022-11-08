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    Лунев о переходе в «Байер»: Думал, что в плане футбола будет немного иначе

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    Голкипер «Байера» Андрей Лунев рассказал, почему решил продолжить карьеру в чемпионате Германии.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Это было взвешенное решение, о котором я долго думал. Ничего не боялся. Мной двигала мечта. Понимал, что все решаемо, со всем можно справиться.

    Конечно, получилось не так легко, как ожидалось. Было непросто вывозить. Но если стиснуть зубы, можно сделать все.

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    • Я все-таки думал, что в плане футбола будет немного иначе. Но здесь есть как объективные, так и субъективные причины, — приводит слова Лунева Sport24.

    Лунев перешел в "Байер" в 2021 году и с тех пор сыграл лишь в трех официальных матчах.

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