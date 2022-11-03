Спиридонов о ЧМ-2022: В России можно было ходить бухим по улице, орать, ссать возле дома. В Катаре такое делать не дадут

Известный российский волейболистподелился ожиданиями от чемпионата мира по футболу в Катаре.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Алексей Спиридонов Фото: sibnovosti.ru

Спиридонов с 2020 года выступает за катарский «Аль-Ахли».

«Не знаю, получится ли такой праздник, как в России. Тут много ограничений. В России позволялось все — можно было ходить бухим по улице, орать и ссать возле дома, а здесь такое делать не дадут. Думаю, такого веселья не будет. Но Россия — это вообще для меня страна праздника. Как у нас не гуляют нигде.

Главный совет человеку, который приедет на ЧМ?. Не выпендриваться. Поверьте, с понтами тут и так все хорошо. Никого ничем не удивить.

Если будут варианты, схожу только на Месси — хочу увидеть его вживую. А на футбол сборных как таковой мне ##### (не так интересно). Играл бы на чемпионате мира "Спартак", ни одного матча бы не пропустил», — приводит слова Спиридонова Sports.ru.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.