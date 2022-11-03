Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23

После завершения матчей 6-го тура группового этапа стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов-2022/23.

По итогам групповой стадии в 1/8 финала турнира вышли «Наполи», «Ливерпуль», «Порту», «Брюгге», «Бавария», «Интер», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Челси», «Милан», «Реал», «Лейпциг», «Манчестер Сити», «Боруссия» (Дортмунд), «ПСЖ» и «Бенфика».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Команды будут разделены на две корзины. В каждой из них будет по 8 клубов.

В корзине сеяных окажутся те, кто занял первые места в своих группах, в корзине несеяных — те, кто стал вторыми. Сеяные клубы проведут первые матчи на выезде, а ответные — на своем поле.

Представители одной национальной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут. Команды, которые встречались на групповом этапе, также не могут сыграть друг против друга на этой стадии.

Корзины жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

Сеяные: «Наполи», «Порту», «Бавария», «Тоттенхэм», «Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Бенфика».

Несеяные: «Ливерпуль», «Брюгге», «Интер», «Айнтрахт», «Милан», «Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд), «ПСЖ».

Первые матчи пройдут 14/15 и 21/22 февраля, а ответные — 7/8 и 14/15 марта.

Финальный матч Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле